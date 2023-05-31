رحلة آلاف السودانيين بحثًا عن الأمان من بورتسودان إلى جدة

فر آلاف السودانيين من بيوتهم بحثًا عن الأمان، في مكان آخر، بعدما تغيرت حياتهم بين عشية وضحاها، بسبب الحرب المشتعلة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والتي استمرت لأسابيع حتى الآن.

جهود الإجلاء السعودية

وفتحت السعودية الباب واسعًا أمام نقل واستقبال السودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى الفارين من ويلات الحرب، بعدما ضافت بهم السبل في السودان.

ورصدت عشرات التقارير العالمية والمحلية الجهود السعودية في نقل السودانيين والأجانب من السودان إلى جدة، فعندما اندلع القتال في 15 أبريل / نيسان في العاصمة السودانية بين القوات المسلحة في البلاد وعشرات الآلاف من مقاتلي الدعم السريع، كان على سكان الخرطوم اتخاذ خيار سريع ومؤلم وهو البقاء أو المغادرة، وفقًا لشبكة “npr” الأمريكية.

بورتسودان جدة

وبالنسبة لأولئك الذين اختاروا مغادرة السودان، اتجه معظمهم شمالًا وعبروا إلى مصر، أما بالنسبة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، توجه الكثير منهم شرقاً إلى بورتسودان، حيث تنقل السفن البحرية السعودية الأشخاص عبر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وتغيرت الحياة بين عشية وضحاها بالنسبة لأولئك السودانيين، فلم يكن هناك وقت للحصول على جوازات سفر للأطفال حديثي الولادة أو تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية. ولم يكن هناك وقت لطلب التأشيرات أو الحصول على جوازات سفر من السفارات التي أغلقت فجأة وتم نقل الدبلوماسيين جواً. لم يكن هناك وقت لسحب الأموال من البنوك.

رحلة البحث عن الأمان

وتحولت أربع مدن رئيسية من بينها جدة إلى أماكن استقبال السودانيين الفارين من الحرب، حيث وجد فيها النازحون الأمان والراحة، بحسب تقرير شبكة “npr” الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة من اندلاع القتال في الخرطوم، اكتظت مدينة بورتسودان، بآلاف الأشخاص الذين حاولوا مغادرة البلاد. وكان معظم الذين سلكوا هذا الطريق أجانب أو سودانيين يحملون جوازات سفر ثانية من دول أخرى.

مأساة النازحين

وتستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة من بورتسودان إلى ميناء جدة عبر البحر الأحمر. وأبدت سلافة عبد الرحمن، ارتياحها وشعورها بالأمان رفقة ابنتها وأحفادها الثلاثة، على متن سفينة حربية سعودية، قامت بإجلاء العالقين والنازحين من السودان . وأجلت السفن السعودية العسكرية حوالي 8500 شخص من بورتسودان.

ويقول محمد كوداك، سوداني بريطاني وأب لطفلين، لدى تواجده في ميناء جدة: “الأمر في بلدي كان صعبًا للغاية، حتى لم أستطع توديع عائلتي، فقد تركت أمي وأبي وأخي هناك”.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء على الدور الرائد لـ السعودية في جهود الإجلاء، ونهجها في السياسة الخارجية كوسيط في السودان وخارجه. ومن بين الذين تم إجلاؤهم كان هناك ارتياح لوجودهم في السعودية، ولكن أكثر ما يخشونه هو أنهم تركوا وراءهم منازلهم وأسرهم وأصدقاءهم، ولا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إليهم أو يرونهم مرة أخرى أم لا.