فيسبوك تطلق مكبراتها الصوتية المنزلية.. هذه مميزاتها

المواطن - متابعة

كشفت شركة فيسبوك عن زوج من مكبرات الصوت المنزلية الذكية المتضمنة كاميرات وميكروفونات، وهي Portal و Portal+، والتي تعتبر الرد المباشر من الشركة على أجهزة الشركات المنافسة مثل أمازون وغوغل وأبل، وتعتبر هذه الأجهزة أول منتج عتادي للشركة خارج منتجات شركة أوكولوس للواقع الافتراضي.

وتتميز أجهزة Portal بإمكانية عرض صورك ومقاطع الفيديو المفضلة لديك والإشعارات المهمة مثل تذكيرات عيد ميلادك في حال عدم استخدامها لإجراء مكالمات فيديوية، وتوضح الشركة أن الأجهزة الجديدة تساعدك على الشعور بالقرب من الناس والسماح لك بقضاء وقت أكثر مع الأشخاص، حتى لو كانوا يعيشون على بعد آلاف الأميال.

ويمكن للمستخدمين قول “Hey Portal, call” متبوعاً باسم الشخص المرغوب الاتصال به من أصدقاء فيسبوك وماسنجر لبدء مكالمة فيديو، حتى إذا لم يكن لديهم Portal، وتشمل هذه المكالمات على ميزات الترفيه الخاصة بالواقع المعزز التي يمكن أن تناسب المستخدمين، كما أن هناك ميزة أخرى مثل الصوت الذكي Smart Sound، والذي يقلل من ضجيج الخلفية ويعزز صوت من يتحدث، بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه.

بينما تعمل ميزة الكاميرا الذكية Smart Camera، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي وكاميرات الأجهزة، على جعلك تستمتع بتجربة أكثر ملاءمة بدون استخدام اليدين، إلى جانب المحافظة على وجودك بشكل مثالي ضمن إطار المكالمة الفيديوية أثناء التنقل والتحرك، ويمكن إجراء المكالمات من وإلى الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية التي تدعم ماسنجر، وتدعم أجهزة Portal الجديدة المكالمات الفيديوية الجماعية التي تصل إلى سبعة أشخاص في نفس الوقت.

وأوضحت فيسبوك أنها قامت ببناء الأجهزة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية والأمان، مما دفعها إلى توفير العديد من أدوات التحكم ضمن الأجهزة، بما في ذلك القدرة على تعطيل الكاميرا والميكروفون بنقرة واحدة، كما يتوفر غطاء للكاميرا مع أجهزة Portal و Portal+، بحيث يمكنك حظر عدسة الكاميرا في أي وقت بسهولة والاستمرار في تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، بالإضافة إلى استخدام الأوامر الصوتية.