فيفا ضيفًا على الهلال

المواطن - محمد سمعه

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقر نادي الهلال في مدينة الرياض؛ وذلك بمناسبة زيارته للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويذكر أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم سيجتمع مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة قصي الفواز؛ للاطلاع على برامج الاتحاد التطويرية وخططه وأهدافه المتعلقة بتطوير كرة القدم.

وكان فهد الراشد نائب رئيس الهلال استقبل وفد الفيفا في مقر الأزرق اليوم.

من ناحية أخرى يستعد نادي الهلال لخوض مباراة قوية أمام نادي الاتحاد غدًا الخميس في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.

وكان الهلال حقق الفوز في آخر مبارياته ببطولة الدوري السعودي، على حساب نادي الشباب بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو.