في اتصال هاتفي بالملك.. ترامب يثمن حرص المملكة على كشف الحقيقة في قضية خاشقجي

في اتصال هاتفي بالملك.. ترامب يثمن حرص المملكة على كشف الحقيقة في قضية خاشقجي

2018/10/15
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد أثنى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.


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