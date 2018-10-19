في الطيران والتكنولوجيا والأمن.. 11 وظيفة شاغرة لدى “بي إيه سيستمز” في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف، والجبيل”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيانة محركات طائرات نفاثة.

. فني أجهزة سلامة.

. فني صيانة طائرات (عدد وظيفتين).

. مدير مشروع- الدعم.

. مشرف فني التسلح- التايفون.

. فني صيانة.

. مشغل ميكانيكي- التايفون.

. مشرف فني ميكانيكي خدمات أرضية- التايفون.

. مشغل الكترونيات- التايفون.

. مشرف الكترونيات بحري.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا