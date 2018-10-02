في ليلة انتشى الحاضرون طربًا.. مهدلي فارس لصوت الوطن في ثقافية ألمع

المواطن - حسن عسيري - رجال ألمع

برعاية محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان وحضور مدير التعليم إبراهيم كدوان، احتفلت اللجنة الثقافية في رجال ألمع بالوطن في يومه ٨٨ في ليلةٍ بهيّة بضيوفٍ مميزين، وأمسيّة شعريةٍ فاخرة، وتتويجٍ باهر، استمتع الحضور المميز المتنوع بالشاعر الكبير (ضيف الأمسية) علي مهدي الذي نوّع في قصائده حتى ختمها بقصيدته الشهيرة “ريحانة القلب”.

وتخللّ ذلك المساء الجميل القصيدة الفائزة بالمركز الثالث للشاعرة تماضر صالح العامري بعنوان “الرملة القديسة”، أعقبها الشاعر الشاب مهدلي قاسم عارجي بالنص المميز “من المثاني وحتى سورة العلق”، وعاد بعدها الشاعر علي مهدي ليتحف الحاضرين بنصيّن متدفقين عذوبةً توسطهما النص الرائع الفائز بالمركز الثاني “نكهة الغفران” للشاعر الألق إبراهيم مدخلي، ليعلن بعدها مدير الأمسية ناصر جبلي ترتيب الفائزين الثلاثة.

وتوج الشاعر مهدلي قاسم عارجي ببردة الشعر للمركز الأول ومبلغ ٣٠٠٠ ريال ودرع تذكارية، فيما توج الشاعر إبراهيم مدخلي بدرع المركز الثاني ومبلغ ١٥٠٠ ريال، والشاعرة تماضر صالح العامر بالمركز الثالث ومبلغ ٥٠٠ ريال.

وكان الحفل قد بدئ بعد صلاة المغرب بالنشيد الوطني تلته آيات كريمات من كتاب الله الكريم ثم قدّم محمد عامر للحفل، تبعته كلمة أمين الجائزة حسين بن أحمد الزيداني ثم تكريم المتعاونين من جهات وأفراد قدم له الأستاذ أحمد ناصر البناوي.