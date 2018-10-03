فیدیو.. تعرف على الأدوات والمواد المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة

المواطن - مكة المكرمة

كشف تقرير تلفزيوني الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة، وطريقة استعمالھا ومكوناتھا الأساسية.

وأوضح فھد المالكي؛ الوكيل الميداني لإدارة تطھير المسجد الحرام، في التقرير الذي بثه برنامج صباح السعودية على الفضائية السعودية، أن الكعبة المشرفة يتم غسلھا منتصف شھر المحرم من كل عام، ولمرة واحدة في السنة، بعد أن كانت يتم غسلھا مرتين.

وبين الأدوات التي يتم استخدامھا في عملية الغسيل وھي عبارة عن أوان وأباريق مصنعة من النحاس والفضة، ولا تستخدم إلا لمرة واحدة فقط للغسيل.

وأشار إلى أن أحد الأواني الذي يتم فيه الخليط الذي يعد مكونا رئيسيا للغسيل والمكون من ماء زمزم المبارك والورد الطائفي الصافي درجة أولى، وكذلك العود درجة أولى حيث تم خلط ذلك وغسل الكعبة به.

وتحدث عن كيفية استخدام عدد من الأباريق بعضھا بعروة وبعضھا غير ذلك والتي تستخدم لمسح الجدران، فضلًا عن عدد من الأطياب والبخور التي يتم تصنيعھا خصيصًا للكعبة ولا تتواجد في الأسواق.

وبين أن الخليط المجھز لغسل الكعبة يأتيھم بشكل جاھز ومخلوط من مكتب الرئيس العام ليتم استخدامه، فضلًا عن عدد من المناشف الخاصة بالغسيل بألوانه الثلاثة الأسود والأبيض والسكري، وكذلك مقشات حديثة خاصة بالكعبة وآليات جديدة تم إقرارھا في غسيل الكعبة لأول مرة العام الحالي.