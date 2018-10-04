فیدیو یوثق سرقة لصین لمحل تجاري في جدة

المواطن - جدة

وثّق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، عملية سرقة قام بھا لصان لأحد المحلات التجارية في محافظة جدة قبل أيام، فيما تمكنت الجھات الأمنية من القبض على المتھمين.

وأظھر الفيديو الذي يعود تاريخه ليوم 20 من شھر سبتمبر الماضي، اللصين وھما يقومان بكسر قفل باب أحد المحلات التجارية، ليدخل أحدھما إلى الداخل من أجل السرقة ويتولى الآخر مسؤولية مراقبة الموقع من الخارج.

وظهر خلال المقطع الفيديو، أحد اللصين وھو يسرق أموالًا من “كاونتر” المحاسبة، إلى جانب بطاقات شحن وجھاز جوال، قبل أن يتواصل مع زميله الذي ساعده على الخروج من المحل، ويسارعان إلى الھروب من الموقع.