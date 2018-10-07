قبل أيام من إيداع حساب المواطن .. فيديو يشرح طريقة إضافة التابعين

المواطن - الرياض

فيما تبقى أقل من 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن، أعاد البرنامج اليوم التذكير بطريقة إضافة التابعين إلى رب الأسرة والبيانات المطلوبة لذلك عبر مقطع فيديو تفصيلي.

ويلزم للتسجيل الدخول على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) .

اختيار قسم بيانات التابعين.

البدء في إضافة التابعين من خلال إدخال رقم هوية التابع وتاريخ ميلاده بالتقويم الهجري ووظيفته.

يذكر أن حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب الموطن كان قد أعلن اليوم الأحد، استمرار عمل البرنامج، مؤكداً أن أي شائعات متداولة بشأن توقف البرنامج لا أساس لها من الصحة.

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر ، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

