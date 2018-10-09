قبل إيداع دعم حساب المواطن .. 4 أسئلة تشعل بال السعوديين

المواطن - عبدالرحمن دياب

قبل ساعات من إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، أجاب خدمة عملاء البرنامج على بعض الاستفسارات التي تهم المواطنين.

ورصدت “المواطن” بعض هذه الاستفسارات ورد حساب المواطن عليها، حيث تساءل شاب عمره 15 عامًا من إمكانية التسجيل والحصول على الدعم.

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بالقول: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى أقل من 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

وكان السؤال الأكثر توجيهًا إلى البرنامج بشأن استمراره، حيث شدد حساب المواطن على أنه مستمر وقائم.

وضمن أبرز الأسئلة الموجهة إلى حساب المواطن، بشأن إضافة تابع ومتى يتم الصرف له.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة تابع سوف يتم دراسة الأهلية، وستظهر نتيجة أهلية التابع عن طريق حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، وفي حال تمت إضافته بعد تاريخ 10 ميلادي سوف تصدر نتيجة الأهلية في الدورة القادمة لشهر “نوفمبر”.

أما السؤال الرابع فكان بخصوص معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، حيث أوضح البرنامج أنه يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا