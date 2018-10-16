قبل ختام سوبر كلاسيكو.. أبرز أرقام مباريات البرازيل ضد الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لمتابعة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ولعبت البرازيل ضد الأرجنتين 104 مباريات ودية ورسمية من قبل، ونجح منتخب السامبا في الفوز 40 مرة، وهُزم أمام التانغو في 38 لقاء، فيما انتهت 26 مواجهة بالتعادل، وذلك قبل لقاء القمة اليوم.

ونجح لاعبو منتخب السامبا في تسجيل 162 هدفًا خلال مباريات البرازيل ضد الأرجنتين السابقة، فيما أحرز التانغو 160 هدفًا.

وتعود أول مواجهة جمعت البرازيل ضد الأرجنتين إلى عام 1914، عندما لعبوا في العاصمة بوينس آيرس، وفاز التانغو وديًا بثلاثية دون رد، فيما كان آخر لقاء بينهما في مدينة ملبورن الأسترالية، شهر يونيو 2017، وهُزم السامبا بهدف نظيف.

وتأتي مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، في إطار استعداداتهما للمشاركة في منافسات كوبا أميركا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.

وقبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم، فاز التانغو في افتتاح منافسات بطولة سوبر كلاسيكو على العراق برباعية دون رد، فيما تغلبت البرازيل على السعودية بهدفين نظيفين بصعوبة، بعدما قدم الأخضر أداء مميزًا.