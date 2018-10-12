قبل مباراة البرازيل .. تعرف على أبرز لاعبي منتخب السعودية

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة البرازيل اليوم.

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام البرازيل اليوم في ثاني مباريات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وكشفت قناة دوري بلس الرسمي على موقع “تويتر”، عن أبرز لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل مباراة البرازيل اليوم، ومنهم حارس مرمى محمد العويس، الذي شارك مع الأخضر في 8 مباريات دولية من قبل، ويتألق مع النادي الأهلي هذا الموسم.

وضمت قائمة الأبرز أيضًا، نجم نادي النصر عمر هوساوي، صاحب الـ42 مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بجانب قائد فريق أُحد وصاحب الـ134 لقاءً دوليًّا، حسين عبدالغني العائد مرة أخرى لتمثيل المنتخب الوطني بعد فترة من الغياب.

وشهدت قائمة الأبرز من الأخضر، تواجد نجم نادي النصر يحيى الشهري، الذي خاض 59 مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى نجم الهلال المتألق سالم الدوسري صاحب الـ35 لقاءً دوليًّا.