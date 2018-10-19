قبل مباراة الريال ضد ليفانتي .. بنزيمة يتعافى ويحلم بهز الشباك

المواطن - مروة نبيل

اقترب الفرنسي كريم بنزيمة، من المشاركة في مباراة الريال ضد ليفانتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن مهاجم الملكي كريم بنزيمة، تعافى من الإصابة في قدمه اليُمنى خلال فترة قياسية، حيث إن كل المؤشرات كانت تؤكد ابتعاده لمدة أطول، إلا أنه أصبح جاهزًا لخوض مباراة الريال ضد ليفانتي المقبلة.

وخاض الفرنسي كريم بنزيمة فترة علاج استمرت لمدة 11 يومًا فقط، في حين أن التقارير الصحافية كانت تُشير إلى غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع.

وكان من المتوقع أن يغيب كريم بنزيمة صاحب الـ30 عامًا، عن مباراة الريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومواجهة الملكي أمام فيكتوريا بلزن في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتم تجهيزه لخوض الكلاسيكو، يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري.

ويأمل كريم بنزيمة أن يعود إلى هز الشباك مُجددًا خلال مباراة الريال ضد ليفانتي في الجولة التاسعة، حيث فشل المهاجم الفرنسي في تسجيل أهداف خلال آخر 7 مباريات خاضها مع الملكي في جميع المسابقات.

وغاب كريم بنزيمة عن التسجيل في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا خلال لقاءات كل من أتلتيك بلباو، إسبانيول، أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو ألافيس، روما وسسكا موسكو، ويُمني النفس بالعودة للتهديف في مباراة الريال ضد ليفانتي بالجولة التاسعة.