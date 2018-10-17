قرقاش: السعودية أساس استقرار المنطقة والأزمات العابرة لن تغير هذه الحقيقة

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش أن من وجهة نظر أبناء الخليج العربي والمنطقة الحضور والدور السعودي أساس للاستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب.

وشدد قرقاش على أن الأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، وأن السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة.

وتابع قرقاش: “حرصنا على السعودية هو حرصنا على أنفسنا”.

وفي وقت سابق، قال قرقاش إن الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.