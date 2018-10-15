قريباً.. تدشين طريق السعودية – عمان البري

المواطن - الرياض

تستعد كل من المملكة وسلطنة عمان لتدشين الطريق البري الجديد الواصل بين البلدين، وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر.

وقال العمر على هامش الملتقى السعودي العماني، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر لثلاثة أيام، إن الطريق البري سيجري افتتاحه قريباً.

وأضاف المهندس إبراهيم العمر أن هذا الطريق يؤكد العلاقة التاريخية والتعاون الدائم الممتد بين البلدين.

جدير بالذكر أن المملكة تشارك بوفد مكون من رجال أعمال ومستثمرين سعوديين، كما تشارك في هذا الملتقى ممثلة بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة ذات الصلة.