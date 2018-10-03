قصة تضحية.. 10 سنوات من المعاناة تنتهي بتبرع محمد بكليته لأخيه في جدة

المواطن - فهد القحطاني - جدة

ضرب المواطن محمد علي بن زميع القحطاني (36 عاماً)، من سكان أحد رفيدة أروع أمثلة تجسيد الأخوة حينما تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر مسفر علي القحطاني (44 عاماً) الذي أصيب بالفشل الكلوي لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي الذي استمر 10 سنوات.

ورأى محمد شقيقه وهو يصارع المرض خاصةً وأنه تم استئصال كليتي “مسفر” قبل سنتين، فلم يحتمل تألم الأخ أمامه ويقرر أن يذهب به إلى مستشفى الملك فيصل بجدة، لتثبت الفحوصات الطبية أن هناك توافقاً، ليتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.

وتكللت عملية زراعة الكلية بالنجاح، فيما لا يزال الشقيقان بالمستشفى تحت الملاحظة وفي فترة النقاهة.