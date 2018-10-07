قصة لسليمان الراجحي.. فنيون حاولوا تدمير مشروعه وأنقذه هذا القرار!

قصة لسليمان الراجحي.. فنيون حاولوا تدمير مشروعه وأنقذه هذا القرار!

2018/10/07
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1800
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي أن إحسان الظن بالعاملين في المشروع التجاري في غاية الأهمية، ولكن مع المتابعة والحذر.

وسرد الراجحي قصة تجربة مرت به في أحد المشاريع، حيث قال: إن بعض الفنيين لم يكونوا على قدر الثقة وسعوا لفشل ودمار المشروع.

وتابع رجال الأعمال: “بعد الاستغناء عنهم نجحنا وحققنا أرباحًا، وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها رواد الأعمال”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :