قصة لسليمان الراجحي.. فنيون حاولوا تدمير مشروعه وأنقذه هذا القرار!

المواطن - الرياض

أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي أن إحسان الظن بالعاملين في المشروع التجاري في غاية الأهمية، ولكن مع المتابعة والحذر.

وسرد الراجحي قصة تجربة مرت به في أحد المشاريع، حيث قال: إن بعض الفنيين لم يكونوا على قدر الثقة وسعوا لفشل ودمار المشروع.

وتابع رجال الأعمال: “بعد الاستغناء عنهم نجحنا وحققنا أرباحًا، وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها رواد الأعمال”.