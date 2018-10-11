قصص مفبركة.. إعلام تركيا يزج بصور سياح سعوديين في مسرحية اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

في محاولة بائسة لتوريط مواطنين سعوديين في مسرحية اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي، يسعى إعلام تنظيم الحمدين والإعلام التركي في نسج قصص ومسرحيات من وحي الخيال، واستغلال صور لسياح سعوديين في هذه المؤامرة الخبيثة.

نشرت وسائل إعلام تركية وقطرية مجموعة من الصور، على أنها لـ”فريق من 15 سعودياً” وصلوا إسطنبول لتنفيذ “مسرحية اختفاء جمال خاشقجي”.

وبرز ضمن هذه الصور، صورة قديمة لمواطن سعودي زار إسطنبول في رحلة سياحية بصحبة زوجته، حاول كل من الإعلام التركي والقطري استغلالها في قضية خاشقجي.

واستغلال صورة السائح وزوجته في قضية خاشقجي يسلّط الضوء على التضليل الواضح في هذا الملف، حيث يتم استخدام صور لمدنيين “أبرياء” والزج بهم لنسج قصة خيالية حول اختفاء خاشقجي.

وتعود الصورة المذكورة للمواطن السعودي صلاح الطبيقي، وأخذت في زيارة سياحية سابقة برفقة زوجته.

وتفاعلا مع هذه المؤامرة الخبيثة ضد المملكة دشن مغردون وسما بعنوان “مقاطعة السياحة التركية”، وطالبوا جميع المواطنين السعوديين بتجنب السفر لتركيا، بسبب تلك المحاولات الخبيثة لتوريط المملكة واتهامها زورا في قضية اختفاء خاشقجي.

كما طالبوا حسبما ظهر خلال التعليقات بمعاقبة تركيا بسبب سماحها لتنظيم الحمدين بالتوغل في إعلامها ومحاولة بث السموم والترويج لقصص واهية مفبركة حول قضية اختفاء خاشقجي.