قصي الفواز ضيفًا على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

استقبل ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونائب رئيس اتحاد الكرة لؤي السبيعي في مقر النادي بجدة.

واطلع الفواز على مرافق ومنشآت النادي الأهلي، وذلك خلال زيارته لقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد، واطلع رئيس اتحاد الكرة على آخر تحضيرات النادي قبل افتتاح معسكر الفريق الأول لكرة القدم للنادي.

وأشاد الفواز بالتطور الكبير الذي وجده في مرافق ومنشآت الأهلي، واصفًا التحضيرات ومعسكر النادي بأنه مثل تحضيرات الأندية العالمية.

وحرص ماجد النفيعي على توجيه الشكر لقصي الفواز ولنائبه لؤي السبيعي، على الدعم والذي يجده الأهلي من قبل اتحاد الكرة.

يذكر أن الأهلي سيواجه نادي الاتفاق في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

فاز قصي الفواز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية في الثالث من أكتوبر الجاري.