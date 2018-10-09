قميص ميسي هدية الأرجنتين لـ قصي الفواز

المواطن - محمد سمعه

زار قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدريبات المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم استعدادًا للبطولة الرباعية والتي تنطلق بداية من الخميس المقبل في المملكة.

وتحدث قصي الفواز مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما قام الأخير بإهداء قميص النجم ليونيل ميسي لرئيس اتحاد القدم السعودي.

وكان المنتخب الأرجنتيني حضر إلى ملعب نادي الهلال من أجل خوض الحصة التدريبية الأولى له استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الخميس في المباراة الأولى بالبطولة الرباعية.

سيخوض المنتخب السعودي الأول، أول مباراة له في البطولة الرباعية يوم الجمعة المقبل أمام منتخب البرازيل في مباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

زار قصي الفواز تدريبات المنتخب السعودي في وقت مبكر من اليوم، قبل الذهاب وزيارة تدريبات المنتخب الأرجنتيني.