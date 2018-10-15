قوات الشرعية تتمركز بالقرب من منزل زعيم الحوثيين بصعدة

المواطن - الرياض

حقَّق الجيش الوطني في مديرية حيدان بمحافظة صعدة تقدماً كبيراً بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية تمكن من خلالها من التمركز في مواقع قريبة من منزل زعيم الحوثيين بمسافة لا تتجاوز الستة كيلومترات.

وقال قائد اللواء الثالث، عروبة عبد الكريم السدعي، إن قواته تقدمت بشكل كبير في عمق مواقع الميليشيات الانقلابية في جبال مران، وتحديداً عقبة مران، والصافية والرماديات، وطيبان بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة، وقتل عدد من مقاتليها وقيادتها الميدانية.

وأضاف السدعي أن المعارك قد دعمتها بقوة مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعيتها.

كما نفذ الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

تلك العمليات كانت مسنودة من طيران ومدفعيات التحالف التي دمّرت مركبات ومخازن أسلحة للحوثيين.

فمديرية باقم باتت وشيكة للسيطرة عليها من قبل الجيش اليمني، الذي نفذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور، أهمها قبالة جبال أبواب الحديد.

وتمركز عدد من قناصة الجيش اليمني للتعامل مع قناصة الحوثيين وعيار الـ23 المضاد للطائرات، كانت نيرانه باتجاه مواقع الميليشيات، بينما المناطق الجبلية الوعرة تفرغت لها مدفعيات وطيران التحالف، حيث دمرت متاريس ومخازن أسلحة للحوثيين، فلم تتوقف أدخنة القذائف والصواريخ طوال تنفيذ العمليات.