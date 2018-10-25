كاتيرا: نعمل على توطين تقنية تتيح بناء 5 منازل يومياً في السعودية

المواطن - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة كاتيرا السيد آش باهاردواج إن شركتهم ستبدأ الاستثمار في السعودية من خلال توقيعها اليوم مذكرة تفاهم على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار مع برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، مؤكّدً امتلاكهم لتقنيات متطورة من الجيلين الثالث والرابع لبناء المساكن.

وأضاف في تصريح صحافي أنهم يرغبون في أن يكونوا جزءًا من إنجاز مستهدف وزارة الإسكان في السعودية لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية وذلك باستخدام تقنيات البناء الحديث – السريع التي تمتلكها الشركة، مؤكّداً أنهم يقومون من خلال هذه التقنيات ببناء 5 إلى 10 منازل في اليوم، ويأملون في زيادة إلى العدد من 50 إلى 175 منزلاً يومياً.

وحول آلية البناء والتقنية التي يستخدمونها، أوضح أنهم يعتمدون في بناء المساكن على تقنيات بناء متطورة من الجيلين الثالث والرابع الأحدث عالمياً، ويتم انجاز معظم مراحل البناء في المصانع ومن ثم نقلها إلى موقع البناء الذي لن يكون موقع بناء بالمعنى الحرفي بل موقع تجميع، مضيفاً: “نحن لدينا التكنولوجيا لتطبقها ونقلها إلى السوق السعودي، وهذه التقنية تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، كما أن جزءاً مما نقدمه يتمثل في نقل وتوطين هذه التكنولوجيا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال خطتنا لإنشاء مصانع في المملكة والتي ستوفر 50 ألف وظيفة وكثير من هذه الوظائف ستكون للسعوديين”، مبيّناً أن هذه الوظائف ليست وظائف عمال بناء، بل وظائف مهندسي وفنيي مصانع تشمل المهندسين من معماريين وغيرهم.

وكان برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية) من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) قد وقعوا مذكرة تفاهم مع شركة “كاتييرا” ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لإدخال أساليب البناء الحديثة والسريعة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي اختتم اليوم في الرياض.

وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة مستجدات قطاع الإسكان والاستفادة من تقنيات البناء السريع ذات الجودة العالية، وإدخالها إلى السوق السعودي، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك طلب عالٍ على هذه التقنيات يتواءم مع توجه الدولة في تبني هذه الأساليب التي تحقق الاستدامة وتوفير الطاقة، كما تساهم هذه الشراكة مع وزارة الإسكان في توفر حلول بناء سريعة تتلاءم مع البيئة السكنية في المملكة.

وتتمتع شركة كاتييرا بخبرة دولية كبيرة في مجال أساليب البناء الحديث والسريع، وتأتي الرغبة في الاستثمار في هذا المجال لخلق المزيد من الوظائف المحلية وإثراء المحتوى المحلي ونقل وتوطين التقنية في المملكة، وتعد جزء من محفظة SoftBank الاستثمارية، ويمكن زيارة موقع الشركة من خلال الرابط (هنا).

وستساهم هذه المذكرة من تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها الإسهام في رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 60٪ بحلول عام 2020 والوصول إلى 70٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية باستعمال أساليب البناء الحديث إلى 100 ألف وحدة في العام الواحد.