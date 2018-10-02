كارثة في عرض البحر.. احتراق عبارة تقل 335 شخصًا!

المواطن - متابعة

اندلعت النيران، اليوم الثلاثاء، في عبارة ليتوانية تقل مئات الأشخاص، كانت تبحر في بحر البلطيق، بعد انفجار في غرفة المحركات.

وقال الجيش في ليتوانيا إن العبارة كانت تقل 335 شخصًا عندما اندلعت فيها النيران وهي في عرض البحر، وكانت في طريقها إلى بلدة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا، قادمة من كييل الألمانية.

ولفت متحدث باسم القوات الجوية الليتوانية إلى أن العبارة وجهت رسالة استغاثة، وأرسل جيش ليتوانيا طائرة هليكوبتر وأعد طائرتين أخريين لإرسالهما إذا تطلب الأمر.

وأكدت الشركة المشغلة للعبارات أن العبارة تعاني من عطل فني، مضيفة أنه سيجري جرها إلى كلايبيدا.