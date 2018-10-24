كلمة مرتقبة لولي العهد اليوم

المواطن - الرياض

يلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كلمة اليوم الأربعاء، للكشف عن صفقة “رائعة” تحمل رقمًا كبيرًا خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ويأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون وخبراء الاقتصاد مفاجأة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي أعلن عنها خلال حواره الأخير إلى وكالة بلومبيرغ، والخاصة بصفقة وصفها بـ”الرائعة” وستحمل رقمًا كبيرًا، ويُعلن عنها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال ولي العهد عن الصفقة المنتظرة: إنها في مجال بعيد عن النفط، متابعًا أن هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.

وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، 25 اتفاقية بقيمة إجمالية 212 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 56.5 مليار دولار أميركي، وسط زخم سياسي واقتصادي كبيرين يعكس مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي في المملكة والعالم.

ووقعت 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو و3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها، فيما ستشهد جلسات الباقية التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.

وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لـثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.

واحتضنت العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور 3800 مشارك من 90 دولة و180 متحدثًا يمثلون 25% من ثقل الاقتصاد العالمي بقيمة 25 تريليون دولار.

ومؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار له العديد من الأهداف المهمة للمملكة للمضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.

ويسلط المؤتمر الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.

كما يؤكد مؤتمر مستقبل الاستثمار أن المملكة ماضية بخطوات حثيثة نحو تنفيذ رؤية 2030، كما أنها تدرك جيدًا أهمية هذا الحدث للاقتصاد العالمي؛ وذلك لأنه يبحث آخر مستجدات المشاريع الطموحة في المملكة مثل مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والتي تهدف لإنشاء منظومات اقتصادية جديدة وتحفيز التنمية.