كمين محكم يوقع بخماسي سرقة المستودعات.. نفذوا 200 جريمة بقيمة 14 مليون ريال

المواطن - الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلاً عصابياً من 5 أشخاص امتهنوا سرقة الأموال والبضائع من المخازن والمستودعات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه ومن خلال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي -بفضلٍ من الله- عن كشف غموض عددٍ من جرائم سرقة الأموال والبضائع من المخازن والمستودعات؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورط خمسة من مخالفي نظام العمل من الجنسية المصرية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ,بتشكيل تنظيم عصابي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة.

وأضاف أنه تم القبض عليهم في كمين محكم بأحد المستودعات بحي المصانع جنوب العاصمة الرياض تم استغلاله للتواري عن الأنظار وإخفاء مسروقاتهم ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة أقرّوا بارتكاب (٢٠٢) من جرائم السرقة بذات الأسلوب الإجرامي المتمثل في كسر أقفال المخازن والمستودعات وسرقة البضائع من شاحنات النقل المتوقفة فيها ، وتقاسم المسروقات فيما بينهم, وقد جاوزت القيمة النقدية للمسروقات التي ارتكبوها الـ (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.