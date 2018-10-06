كيف تُسدد رسوم الجدية في وزارة الإسكان ؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الإسكان طريقة سداد رسوم الجدية عند التقديم على منتجات الوزارة.

وقالت وزارة الإسكان: إنه يتم السداد عن طريق خدمة “سداد” باختيار المفوتر الشركة الوطنية لخدمات الإسكان وإدخال رقم الفاتورة المرسلة في الرسالة ثم سداد الرسوم الخاصة بالجدية.

وتضمن رسوم الجدية للمستفيد التالي:

1- حجز الوحدة السكنية.

2- في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولًا آخر للمستفيد.

3- في حال أن المستفيد قرر إلغاء الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.