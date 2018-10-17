لائحة حماية حقوق عملاء الطيران المدني.. واجبات مطلوبة وضوابط لتأخير الرحلات

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ملخصاً للائحة حماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك واجبات على العميل منها الاطلاع على شروط وأحاكم عقد النقل مع شركة الطيران وطلب إيضاح الغامض منها من ممثل شركة الطيران، وأيضاً الإفصاح عن أي احتياجات خاصة بما فيها الحمل والأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤثر على السفر قبل شراء التذاكر، وأيضاً يجب الحضور إلى المطار في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر، وأخيراً تقديم كافة الوثائق واستيفاء جميع المتطلبات القانونية اللازمة للسفر.

وبالنسبة إلى تأخير الرحلات، فلا يجوز للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتضي دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير ميدانية معتمدة من الهيئة، ويجب على الناقل الجوي أيضاً إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى 45 دقيقة وعلى أن يحدد في الإبلاغ الموعد الجديد للإقلاع.

وفي حالة تأثر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل وإرشاده بما سيتم.

أما في حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تزيد عن 6 ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل والمنصوص عليها في المادة الـ7 من هذه اللائحة.

ويمكن الاطلاع على الملخص من هنا