لبان تتطور لتصبح إعصاراً مدارياً مع شروق شمس الأربعاء

لبان تتطور لتصبح إعصاراً مدارياً مع شروق شمس الأربعاء

2018/10/10
الساعة 10:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد خبير المناخ زياد الجهني أن مع شروق شمس اليوم الأربعاء تطورت “لبان” لتصبح إعصاراً مدارياً مساره المباشر نحو الساحل الجنوبي لليمن.

وأوضح الجهني أنه من المتوقع أن تتأثر الحدود العمانية مع اليمن أثناء زحفه غرباً.

وتابع الجهني في سياق آخر، أن هناك تنامياً قوياً ومتسارعاً لظاهرة النينيو في المحيط الهادي والمحيط الهندي مصحوبة باحترار “جميل” على غرب بحر العرب ستقطف ثماره المملكة بعد أيّام قلائل.


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