لتفادي هجمات واتساب الإلكترونية.. استخدم هاتفك بكثرة في هذا الوقت

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت تقارير إعلامية أن هناك موجة من الهجمات الإلكترونية التي تهدف لاختراق أجهزة الهواتف الذكية عن طريق تطبيق الرسائل الفورية واتساب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا نشرته مدونة بريطانية عن نقاط الضعف الواضحة التي يمكن من خلالها الدخول بسهولة إلى أجهزة الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن خدمة البريد الصوتي باتت هي الأداة الرئيسية التي يمكن من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية من قبل الهاكرز، والذين وجدوا في البريد الإلكتروني الصوتي ثغرة أمنية عامة في خدمات واتساب.

وتعتمد تلك الهجمات الإلكترونية على محاولة ثبيت تطبيق واتساب على هاتفهم باستخدام رقم هاتف مستخدم شرعي ومسجل من قبل، وحينها يبدأ التطبيق في التحقق من محاولة تسجيل الدخول.

وكجزء من معايير الأمن في واتساب، فإن التطبيق يحاول التعرف على هوية الشخص عن طريق إرسال رمز تحقق مكون من ستة أرقام عبر رسالة نصية إلى هاتف الضحية.

وأشار التقرير إلى أن تلك المحاولات في الغالب ما تتم على نطاق واسع عالميًا، ويحاول المتسللون القيام بذلك عندما لا يكون الضحية يفحص هاتفه باستمرار مثل الليل.

وساهمت معايير الأمن التي يحرص عليها واتساب في تحقيق جزء كبير من شعبيته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى استخدامه من قبل 1.5 مليار شخص حول العالم.