لديه سائق خاص وعاملة منزلية فهل يؤثران على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن تأثير وجود سائق خاص وعاملة منزلية لديه في استحقاقه الدعم من حساب المواطن.

ومن جهته، أكد خدمة عملاء حساب المواطن أنه “لا تؤثر العمالة المنزلية على استحقاقك في حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابع حساب المواطن: “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا“.

وأعلن حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

بدوره، أوضح متحدث البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.