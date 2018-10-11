لديه 5 أطفال ودعمه 300 ريال فقط.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك ردا على مواطن وجه سؤالا قال فيه “أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال.. لماذا؟

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق أن الدفعة الـ11، التي بدأ البرنامج إيداعها في حساباتهم صباح أمس الأربعاء، حملت زيادة تراوحت ما بين 10 ريالات إلى 500 ريال.

ولم يتضح بعدُ سبب زيادة الدعم المخصص لهذه الدفعة، وإذا ما كانت الزيادة مستمرة للأشهر المقبلة أم هذا الشهر.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.