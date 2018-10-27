لقاء الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. الأبيض ينتصر بخطأ تحكيمي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بفوز الزمالك بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وخلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك ، اتسمت المباراة بأداء متوسط بين الفريقين مع عدم وجود محاولات خطيرة تُذكر خلال النصف الأول من اللقاء.

ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك بوجود تفوق هجومي ملحوظ لصالح نادي الاتحاد السكندري والذي حاول تسجيل الهدف الأول عبر تحركات مهاجمه خالد قمر.

وحاول الزمالك تسجيل الهدف الأول له خلال لقاء الاتحاد السكندري ضد الزمالك ، حيث تمكن اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو من تسجيل الهدف الأول وهو مشكوك في صحته بسبب وقوع اللاعب التونسي حمدي النقاز في مصيدة التسلل بالدقيقة الثامنة والستين من عمر المباراة.

اجتهد النادي السكندري خلال ما تبقى من دقائق في مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك، من أجل العودة وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

انتهت مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وستُقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في إياب دور ثمن النهائي في الـ30 من نوفمبر المقبل في القاهرة.

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك وبعد نهاية لقاء الاتحاد السكندري ضد الزمالك، معاقبة اللاعبين الإيفواري رزاق سيسيه والمصري أحمد داودا لمشاركتهما مع نادي الاتحاد ضد الزمالك، حيث تمت إعارتهما للاتحاد مع وجود بند في العقد لا يسمح للثنائي بالمشاركة أمام الزمالك خلال فترة الإعارة.

وخلال لقاء سابق بين الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الدوري المصري انتهت المباراة بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

الزمالك يحقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف كاسونجو في ذهاب دور الـ16#كأس_زايد_للأندية _الأبطال pic.twitter.com/lPROYp4IrQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 27, 2018