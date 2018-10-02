مأوى تقدم 47 وحدة سكنية وتكشف عن شروط منح الإسكان الخيري

المواطن - الدمام

قال المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية والمختصة في بناء المساكن للمحتاجين محمد السمان بأن عدد الوحدات السكنية التي تقوم الجمعية ببنائها سيبلغ بنهاية العام 47 وجدة سكنية تقدمها مأوى للمحتاجين حيث قامت الجمعية مؤخراً بالانتهاء من بناء وحدة سكنية لعائلة مكونة من 8 أفراد بأم الساهك بالمنطقة الشرقية فيما قامت ببناء 22 وحدة سكنية بمكة المكرمة بيناما قدمت في منطقة تبوك 14 وجدة سكنية للأسر المحتاجة فيما تعمل الجمعية حاليا على بناء 10 وحدات سكنية بجازان وقامت بتسليم عدد من هذه الوحدات بالفعل للمستفيدين ليبلغ إجمالي عدد الوحدات 47 وحدة سكنية.

وذكر السمان بأن اختيار المناطق يتم بناء على دارسة لتلك المنطقة حيث تركز مأوى خدماتها في المناطق النائية ، وبعد إعداد الدراسة المستفيضة للمنطقة يتم عرضها على المانح ويتم اختيار المنطقة المناسبة والفئة المستهدفة بعد استيفاء شروط المراجعة الاجتماعية للحالات المقدمة وكشف السمان عن شروط منح المحتاجين للوحدات السكنية.

وأبان السمان أن الجمعية تستقبل كل محتاج بناء على الشروط التالية وهي أن يتم ترشيح المستفيد للجمعية من قبل الشريك الاستراتيجي لمأوى بكل منطقة وهو بالعادة يكون “جمعيات البر بكل منطقة” والتي تقر وترفع لمأوى بحاجة هذا المستفيد للدعم وبأنه يستحق بالفعل لهذا الدعم حيث تقوم هذه الجمعيات بالبحث الاجتماعي للمستفيدين للتحقق من مدى أحقية استحقاقهم من عدمه والتحقق من عدم امتلاكهم الفعلي لأي وحدات سكنية والتحقق أيضاً من عدم قدرتهم المادية على البناء.

وأضاف السمان أن مستفيدي الضمان الاجتماعي هم بالعادة من أكثر الفئات التي يتم الموافقة على اعتماد منحهم الوحدات السكنية واستحقاقهم للدعم بعد ترشيحهم من الجهة الخيرية بالمنطقة التابع لها المستفيد وأوضح السمان أن النظام الإنشائي لدى جمعية مأوى يعتمد على تركيب ألواح خرسانة خلوية مسبقة الصنع وبمواصفات عالية الجودة بحيث تضمن للمستفيد مسكن آمن.