مؤسسة النقد : إبلاغ الجهات المختصة عن أي حادث مروري حتى بلا إصابات

المواطن - الرياض

نبهت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع أي حادث مروري مشددة على دور قائد المركبة في ذلك الشأن .

ولفت حساب ساما تهتم عبر تويتر إلى أن مسؤولية قائد المركبة تستدعي أن يبلغ الجهات الرسمية وألا يغادر الموقع قبل انتهاء كافة الإجراءات.

وقالت ساما : في حال عدم وجود أي إصابات جسدية عند وقوع حادث سير يجب على قائد المركبة إبلاغ الجهات المختصة وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء كافة الإجراءات.

وفي سياق منفصل دشنت مؤسسة النقد حملة للتوعية بأهمية العملات المعدنية مؤكدة أنها قيمة نقدية لا يجب التخلي عن التعامل بها.

ودعت مؤسسة النقد المواطنين إلى المطالبة بباقي العملة في التعاملات النقدية وعدم التخلي عنها حتى لو كانت هللة واحدة.

إلى ذلك أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع وزارة التعليم، فعاليات الحملة التوعوية الخاصة بالتعريف بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية “اعرف قيمتها” عن طريق تنظيم معارض داخل عدد من مدارس البنين والبنات على مستوى مناطق المملكة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بقيمة العملة المعدنية بجميع فئاتها، والحثّ على استخدامها في التعاملات اليومية، والحرص على أخذ الباقي وعدم التفريط فيه، وذلك بغرض تشجيع ثقافة الادخار لدى النشء.

وتستهدف الحملة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة من خلال تنظيم معارض توعوية داخل المدارس تتضمن فقرات ترفيهية وتوعوية مُصممة خصيصًا للفئة العمرية المستهدفة. حيث بدأت قافلة حملة #اعرف_قيمتها المتنقلة مسيرتَها في منتصف شهر أكتوبر 2018 من مدينة الرياض، وتجوب جميعَ مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، والتي لم تألُ جهدًا في تقديم العون، وتذليل الصعوبات لقافلة المعرض فـي جميع المناطق.