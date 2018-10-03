ماذا تعرف عن قصي الفواز رئيس اتحاد القدم الجديد؟

المواطن - محمد سمعة

تولى قصي الفواز رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية ولمدة أربع سنوات اليوم بقرار من الجمعية العمومية لاتحاد القدم.

ويأتي قصي الفواز لتولي المنصب خلفًا للدكتور عادل عزت، حيث أعلن الأخير استقالته من منصبه في شهر أغسطس الماضي وقبل انطلاق مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد.

ويملك قصي الفواز خبرات متراكمة وكبيرة في مجال التسويق وتطوير الأعمال والاستثمار الرياضي.

كما حصل الفواز على بكالوريوس إدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما نال ماجستير بالتسويق الدولي من جامعة ستريثكلاند في اسكتلندا.

ويملك الفواز العديد من الإنجازات والتي حققها مؤخرًا في المجال الرياضي قبل توليه منصب رئيس اتحاد الكرة حيث عمل على إدارة وتطوير الأعمال في برامج التحول لدى كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما قام بتنفيذ برامج وشراكات لتطوير كرة القدم المحلية مع أكبر أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد، وقام الفواز بإدارة المشاريع التطويرية لكرة القدم المحلية مثل برنامج احتراف اللاعبين السعوديين وإنشاء أكاديمية مانشستر وأوليفير كان لحراس المرمى.

ودشن الفواز مبادرة ادعم ناديك والتي ساعدت الأندية المحلية على الاستقرار المالي، وحقق كذلك تجربة ثرية كمسؤول في الاستثمار الرياضي من خلال إبرام عقود رعاية لأندية الدوري السعودي كافة ودخولها في مجموعة جينيس.