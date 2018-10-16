ماذا لو انتهى وقت سوبر كلاسيكو بالتعادل.. شوطان إضافيان أم ركلات ترجيح؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الدولية والودية، التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيتوج الفائز في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم بكأس سوبر كلاسيكو، حيث فاز منتخب السامبا الأول لكرة القدم على السعودية بهدفين نظيفين، فيما تغلب التانغو على العراق بأربعة أهداف دون رد.

وأشارت قناة KSA SPORTS عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه في حالة نهاية وقت مباراة البرازيل والأرجنتين الأصلي بالتعادل بين المنتخبين، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.

وتأتي مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات كوبا أميركا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.