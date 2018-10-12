مباراة مصر وسوازيلاند .. الفراعنة يلتهمون أبناء المملكة الحبيسة برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر وسوازيلاند- منذ قليل- بفوز المنتخب المصري برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر وسوازيلاند، بضغط هجومي وقوي من قبل المنتخب المصري، حيث تمنكن الفراعنة من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله مروان محسن.

وواصل الفراعنة الهجوم بقوة في مباراة مصر وسوازيلاند مستغلين ضعف دفاع الفريق الضيف، حيث تمكن المنتخب المصري من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب عمرو وردة في الدقيقة العاشرة بعد عرضية مميزة من اللاعب أحمد المحمدي.

ولم ينجح منتخب سوازيلاند أو إي سواتيني في الظهور بشكل قوي أو صد الهجمات المتتالية للمنتخب المصري في مباراة مصر وسوازيلاند.

أضاف المصريون الهدف الثالث في مباراة مصر وسوازيلاند، عبر نجم قاسم باشا التركي، محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي.

وسعى النجم محمد صلاح لإضافة الهدف الرابع للمنتخب المصري في مباراة مصر وسوازيلاند، حيث تمكن نجم ليفربول الإنجليزي من إضافة الهدف الأول له في المباراة بالدقيقة الخامسة والأربعين وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وسوازيلاند، بتقدم الفراعنة برباعية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مصر وسوازيلاند، توقع الكثيرون أن منتخب مصر سيهاجم بشراسة من أجل زيادة الغلة التهديفية، لكن الأداء الهجومي هبط نوعًا ما من المنتخب المصري؛ مما أعطى الفرصة للضيوف لخلق فرص هجومية.

استمر منتخب سوازيلاند يُقاتل بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول له في مباراة مصر وسوازيلاند، حتى تمكن اللاعب سيبون جامزيدي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الخامسة والثمانين بعد خطأ قاتل ارتكبه اللاعب طارق حامد.

ستُقام مباراة أخرى بين مصر وسوازيلاند في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستُقام في مملكة سوازيلاند.

وقبل إقامة مباراة مصر وسوازيلاند، كانت سوازيلاند غيرت اسمها بشكل رسمي وأصبح لقب البلاد الجديد هو مملكة إي سواتيني، وهي بلد لا تُطل على أي ساحل أو بحار في قارة إفريقيا؛ لذلك يُطلق عليها اسم المملكة الحبيسة.