مجسمات ومعلومات مُخيفة بالمعرض التوعوي لتحصين الطلاب من التدخين

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أقام القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة معرضًا توعويًّا في مركز صحي حي الصفا؛ وذلك لتوعية زوار المركز من طلاب المدارس وتحصينهم من آفة التدخين.

وبينت رئيسة القسم النسائي بـ”كفى”، سلوى سروجي، أن المعرض التوعوي والذي ضم بروشورات تثقيفية، ومجسمات تبين لأضرار التدخين على الأسنان، ومكونات السيجارة، والرئة السليمة والرئة المسرطنة، وميزان يوضح كمية السجائر بالنسبة للمعسل، ومجسم حماية الطفل من التدخين والآثار السلبية الناتجة عنه، شرح خلاله الأخصائيات لطلاب مدرستي دار الثقافة ودومة الجندل الابتدائية خلال زيارتهم صحي الصفا، حجم الأخطار التي تسببها هذه السموم؛ كي يتجنبوها ويبتعدوا عن البيئة التي تحيط بها.

وشكرت سروجي مركز صحي الصفا على استضافتهم معرض الجمعية ودعمهم لتحصين فلذات أكبادنا من الطلاب من أخطار التدخين.