محظوظ ينتظر 750 مليون دولار قيمة جائزة باوربول

المواطن - متابعة

من المقرر أن يتم الليلة السحب على جائزة باوربول الأمريكية لتحديد الفائز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وهي رابع أكبر قيمة لجائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيتم السحب اليوم السبت الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعدما توافقت بطاقة بيعت في ساوث كارولاينا مع الأرقام الستة المعلنة يوم الثلاثاء ضمن جائزة ميجا مليونز وهي جائزة اليانصيب الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار وهي ثاني أعلى قيمة لجائزة في العالم.

ولم يتقدم أحد للحصول على جائزة ميجا مليونز بحسب رويترز.

ووفقاً لإدارة جائزة اليانصيب، فإنه إذا فاز أحد في سحب جائزة باوربول اليوم السبت فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 428.6 مليون دولار أو جائزة بقيمة 750 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاماً.

وأضافت أنه لم يفز أحد بجائزة باوربول منذ أغسطس وتباع بطاقات جائزة باوربول في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبويرتوريكو والجزر العذراء الأمريكية واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى (باوربول)، هي واحد من كل 292 مليوناً.