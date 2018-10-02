محلل سياسي: المملكة ستتدخل لو هدد الكويت أي خطر

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي حمود الزيادي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مهمة وجاءت في فترة حساسة، موضحًا أنها تأتي لتعزيز التنسيق السعودي الكويتي لمواجهة التطورات القادمة في المنطقة مع تصعيد النظام الإيراني لسياساته العدوانية.

وأضاف الزيادي في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن النظام الإيراني يحرك أذرعه في المنطقة في محاولات لاختراق العمق الخليجي.

وتابع أنه لا يمكن أن يهدد الكويت خطر دون أن تتدخل السعودية لمواجهته.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، أمس الأحد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل في زيارة رسمية.

وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت وعدد من المسؤولين؛ العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثت الزيارة المزيد من التنسيق حول أسعار النفط لدعم استقرار السوق.