محمد رشاد بعد إلغاء زفافه من مي حلمي : الحالة مستقرة

المواطن - سعد العقيل

نقلت الإعلامية الإذاعية المصرية مي حلمي إلى المستشفى بعد ساعات من إلغاء حفل زفافها الذي كان مقررًا السبت الماضي على الفنان محمد رشاد دون معرفة الأسباب.

واتسعت رقعة التكهنات حول أسباب إلغاء حفل زفاف مي حلمي والفنان محمد رشاد ، حيث لم يصدر عن أي منهما تفسير لما حدث، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للشائعات.

ومي حلمي ليست الأولى التي يتم إلغاء حفل زفافها قبله بساعات ففي الشهر الماضي أصيبت الفنانة ناهد السباعي بأزمة صحية عقب إلغاء حفل زفافها أيضا .

وفي أول تصريح له بعد الواقعة أكد محمد رشاد أن حالة مي حلمي الصحية مستقرة لافتًا إلى أنه قضى ليلة أمس بجوارها في المستشفى، مشيرًا إلى أنه يجري حل الخلافات بينهما.

ولم يوضح محمد رشاد نوعية الخلافات فيما قالت الشائعات إن الخلاف كان على قائمة المنقولات.

والمعروف أن مي حلمي مذيعة شابة عرفت طريق النجومية بسرعة عبر السوشيال ميديا من خلال برنامجها “حلمي مع مي حلمي”، الذي يذاع عبر إذاعة “محطة مصر” في العاشرة مساء من الأربعاء من كل أسبوع.

وفي لقاء سابق مع أحد البرامج روت مي حلمي كيف تعرفت على محمد رشاد بقولها : إنها كانت من المعجبين بمحمد رشاد بعد غنائه “كتر خير الناس”، وعندما سألت عن اسمه أخبرتها أختها الصغرى أن محمد رشاد هو من يغني.

وأضافت أنها ذهبت لعملها في راديو الإنترنت فوجدته ضيف زميلتها، وعندما انتقلت للعمل في راديو “إف إم” قررت أن يكون محمد رشاد ضيفها الأول على الهواء، واتصلت به.