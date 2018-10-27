مدرب آرسنال السابق في عقل ميلان

المواطن - محمد سمعه

رُشح الفرنسي أرسن فنيغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي سابقًا لتدريب نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، في حال تمت إقالة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن إدارة نادي ميلان تفكر في التعاقد مع المدرب أرسن فينغر والذي رحل عن تدريب نادي الآرسنال بعد 22 عاماً قضاها مدربًا للجانرز.

ودخل فينغر في الفترة الأخيرة مُرشحًا لمنصب مدير الكرة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمر نادي ميلان بفترة صعبة للغاية، حيث خسر من نادي إنتر ميلان في ديربي ميلانو بالدوري الإيطالي بهدف دون رد، كما خسر الروسونيري من نادي ريال بيتيس الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي أول أمس الخميس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تولى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، تدريب نادي آرسنال صيف العام الحالي.