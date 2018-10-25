مدرب إيطالي: رونالدو أفضل من ميسي

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي المدير الفني الأسبق للمنتخب الإيطالي ولنادي يوفنتوس الإيطالي، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي أفضل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات ليبي والذي قال: بالنسبة لي كريستيانو رونالدو أفضل من ليو ميسي، ولا يُوجد أي لاعب قادر على قيادة اليوفي للأمجاد والتألق غير رونالدو فهو بالفعل أفضل لاعب في العالم.

وتابع ليبي: فريق يوفنتوس وصل إلى مرحلة كبيرة من الثقة بالنفس بعد انضمام كريستيانو رونالدو، ودائمًا يوفنتوس يبدأ الموسم بإصرار وقوة على تحقيق الفوز في كل البطولات، وهذا هو شعور الفريق حاليًا.

يذكر أن رونالدو كان انضم إلى يوفنتوس صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

تُوج المدرب ليبي مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم عام 2006 على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، كما سبق له تدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.