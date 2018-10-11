مدرب البرازيل يُشيد بالأخضر.. ويؤكد: حظينا باستقبال رائع

المواطن - مروة نبيل

أثنى مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تيتي بالاستقبال الرائع الذي حظيت به بعثة السامبا فور وصولها إلى السعودية، مُشيدًا في الوقت ذاته بأداء الأخضر.

وقال تيتي: “وجدنا حفاوة استقبال منذ وصولنا إلى الرياض للمشاركة في سوبر كلاسيكو.. المنتخب السعودي فريق جيد.. يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، ولديهم جهاز فني على مستوى عال بوجود الأرجنتيني بيتزي”.

وتابع مدرب البرازيل تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السامبا والأخضر الذي عُقد، اليوم الخميس:” المنتخب السعودي قدم مستوى مميزا أمام منتخبي إيطاليا وألمانيا وظهروا بشكل أكثر من رائع في المباراتين الماضيتين”.

وأضاف المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم: “ورغم خسارة المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة أمام روسيا في افتتاح المونديال الأخير.. لكن بعد ذلك أثبت احترامه وقدم مباراتين كبيرتين أمام أوروغواي ومصر”.

واختتم مدرب البرازيل تيتي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “نتمنى أن نُقدم مباراة مميزة مع المنتخب السعودي في البطولة الرباعية”.