مذكرة تعاون تنفيذي بين وزارتي العدل السعودية والمصرية

المواطن - الرياض

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، بوزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبد الرحيم والوفد المرافق له.

ووقع الوزيران مذكرة تعاون تنفيذي في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية في البلدين، منوهان بأهمية استخدام أفضل الوسائل والآليات المتاحة لتنفيذ البرامج المشتركة بين الوزارتين، في مجالات حوكمة القطاعات القانونية الحكومية بهدف تبادل الخبرات التشريعية والمبادئ القضائية المعمول بها في كل دولة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم القانون ومحاربة الفساد وحماية المال العام، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال العدل والقضاء.

وشملت المذكرة إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ الندوات والدورات العلمية والمؤتمرات وحلقات النقاش واللقاءات بين المختصين حول الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين وزارتي العدل السعودية والمصرية استناداً على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.