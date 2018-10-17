مراسل صباح التركية يفجرها: صحيفتي لا تملك تسجيلات صوتية لقتل خاشقجي !

المواطن - الرياض

نفى مراسل صحيفة صباح التركية راغب صويله، وجود أشرطة تسجيل لدى صحيفته، تثبت مزاعم مقتل الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية لدى تركيا.

والمعروف أن المراسل راغب صويله كان هو مصدر المعلومات لوسائل الإعلام في أميركا ومنها واشنطن بوست التي اتهمت المملكة بالوقوف خلف اختفاء خاشقجي.

وقال المراسل: “لا تحتوي الصحيفة التركية SABAH على الشريط الصوتي لقتل خاشقجي.. قيل لي إن الادعاءات غير صحيحة”.

ويوم أمس أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفيًّا.

وأوضح ترامب أن ولي العهد أخبره أنه “بدأ بالفعل وسوف يوسع بسرعة تحقيقاً كاملاً ومتكاملاً في مسألة اختفاء خاشقجي، وسوف تكون الإجابات قريبًا”.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر اليمامة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

وكانت وسائل إعلامية تركية وأميركية قد تناقلت خبرًا يفيد بحصول صحيفة صباح على فيديو مدته 3 دقائق يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل قتله، وهو ما نفاه المراسل.