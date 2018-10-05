مركز اليونسكو الإقليمي يطلق فيلمًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أطلق مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم فيلما توعويا عبر منصات الإعلام الجديد تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق يوم الجمعة 5 أكتوبر، وكان عنوان الفيلم “الحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين “.

وأكد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبد الرحمن المديرس أن المعلم يأتي في قلب العملية التعليمية، وبالتالي فإن وجود معلمين مؤهلين يعد أمرا ضروريا لتعزيز جودة التعليم وتميزه.

وأردف المديرس أن الفكرة الرئيسية للفيلم منبثقة من قيم ورسالة اليونسكو حيث تصور المعلم المؤهل علميا ومعرفيا والمحب لمهنته والحريص على طلابه وعلى تعزيز تحصيلهم التعليمي.

وتبلغ مدة الفيلم دقيقة واحدة صامتة بطريقة الأنيميشن. ليعبر عن تقديره للرسالة السامية التي يحملها المعلم.

وأشار الدكتور المديرس إلى أن مشاهد الفيلم ركزت على المجهودات الجبارة التي يبذلها المعلم داخل البيئة التعليمية، وحرصه على استخدام وسائل التقنية الحديثة، وطرق التدريس العصرية، واختتم الفيلم بتصوير مخرجات جهد المعلم من خلال توصيل طلبته أثناء رحلتهم التعليمية إلى مستقبلهم المشرق والواعد، ليخدم كل منهم في مجال عمله وطنه ومجتمعه على أكمل وجه.

وأبان الدكتور المديرس أن الرسالة السامية التي يحملها المعلم محل التقدير والاحترام في مجتمعاتنا العربية.