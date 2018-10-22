مستشار موارد بشرية: أتمنى توطين كل الوظائف في المملكة

المواطن - الرياض

تمنى مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري استهداف توطين كل الوظائف في المملكة، وليس فقط المناصب العليا والتنفيذية.

وشدد الشمري، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، على ضرورة ألا تكون هناك أعذار ومبررات لأصحاب الأعمال تعطل المبادرات التي تستهدف علاج مشكلة البطالة.

ولفت مستشار الموارد البشرية إلى أنه كانت هناك حقبة كاملة من المبادرات غير الناجحة من وزارة العمل، ارتفعت بنسبة البطالة لتلامس سقف الـ13%، مضيفًا: “نحتاج إلى إعادة النظر في هذه البرامج”.

وكانت وزارة العمل قد أكدت قبل أسابيع، أنه تم تحديد المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي على الرابط: هنا.