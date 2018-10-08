مسك القيم تستهدف 50 متدرباً في برنامج القيادة

المواطن - الرياض

أطلق مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” برنامج القيادة بالقيم، وهو أحد برامج مسك القيم الموجهة للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، حيث يستهدف البرنامج 50 طالباً وطالبة، ويشارك فيه 25 قائدًا من أكثر من 10 جهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 1 ديسمبر 2018.

وعلى مدى 8 أسابيع يستهدف البرنامج المقام بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية، تطوير المتدربين مهنياً وقيمياً من خلال الإرشاد والتوجيه والملاحظة، باعتبار ما للقيم من دور رئيسي وفعال في تشكيل ثقافة بيئة العمل، والتي تمكِّن الفرد من العمل في بيئة محفزة ترفع روحه المعنوية وتنعكس آثارها على أدائه بشكل عام.

تقوم فكرة البرنامج على تحديد مجموعة من القادة ضمن مؤسسات المجتمع المختلفة. وإتاحة الفرصة للشباب الجامعي لمرافقة هؤلاء القادة والاستفادة منهم من خلال التواجد معهم أثناء ساعات العمل ومعايشة التجربة الميدانية. بالإضافة لمنح الشباب الفرصة لتجربة المناظرة في مجال القيم وذلك من خلال تدريبهم على أسس المناظرة والتحليل والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، بما يعمق لديهم مفهوم التأثير الإيجابي على سلوك المجتمع. حيث يمكن للمهتمين بهذه المبادرة أو الراغبين بالانضمام لها، التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).

كما يتيح البرنامج الفرصة للطالب مصاحبة القادة وملاحظة قيمهم أثناء العمل بطريقة غير مسبوقة، بحيث يتمكن المتدرب من الدخول في مجالات جديدة خارج إطار تخصصه الدراسي، مما يساهم في توسيع مداركه وفتح آفاق جديدة له، كما يمكنه حضور مجموعة من الورش التدريبية والجلسات الإرشادية في مجال القيم.

يعد برنامج القيادة بالقيم هو إحدى المبادرات التي تتبناها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” وذلك بهدف تأهيل القيادات الواعدة من الجيل الجديد وتمكينهم من بناء مجتمع قوي بالاعتماد على القيم، وذلك من خلال معايير علمية وتطبيقية ذات تأثير فعال ومستدام على حياة الناس.