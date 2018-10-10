مسك تقيم الدورة الـ8 من برنامج قيادات في جدة بمشاركة 50 قيادية 

المواطن - واس

أطلق مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” اليوم الدورة الثامنة من برنامج “قيادات”، بمشاركة 50 قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في فندق هيلتون جدة.

ويتضمن البرنامج المنعقد على مدى أربعة أيام عدة محاضرات تدريبية وأنشطة تفاعلية، بهدف إثراء المتدربات معرفياً ومهارياً في عدة مجالات، تشمل تعزيز مهارات القيادة بالمفهوم الحديث والتخطيط الاستراتيجي وتحليل المشكلات وإتخاذ القرارات وبناء فرق العمل وتسوية النزاعات والعديد من المهارات القيادية الأخرى.

وسيتيح البرنامج بمعدل عشر ساعات يومياً، تبادل الخبرات بين القياديات من مجالات عدة بما يمكّنهن من عرض تجاربهن وبحث أفضل السبل في نجاح العمل المؤسسي في المنظمات وتقييم دوره في تحقيق أهدافها، وذلك من خلال ورش ولقاءات، فضلاً عن زيارة ميدانية إلى إحدى الجهات ذات التجربة البارزة في مجال القيادة.

وتعد مدينة جدة المحطة الثامنة في مسيرة البرنامج الذي انطلق في عامه الثاني في شهر مارس الماضي ويستمر حتى نوفمبر المقبل مستهدفاً تدريب أكثر من 250 متدربة من القيادات النسائية الشابة في عشر مدن سعودية، وقد شملت محطاته السابقة كلاً من (الرياض، الخرج، الخبر، الأحساء، جازان، تبوك، وينبع).

يذكر أن برنامج قيادات يعد أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” والذي يهدف إلى تشجيع التعلم وتطوير مهارات القيادات النسائية الشابة وفقاً لأعلى المعايير العلمية والمهنية الحديثة، بما يتواكب مع جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.